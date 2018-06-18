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Ученые выяснили, когда индейцы начали курить табак
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Ученые выяснили, когда индейцы начали курить табак 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: N+1
Ученые в трубке, найденной в Северной Америке, обнаружили древнейшие следы никотина. Трубка сделана в период с 1685 по 1530 годы до нашей эры. Ранее считалось, что табак был освоен индейцами на тысячу лет позже, около 500 года од нашей эры или 2500 лет назад. О своем открытии исследователи написали в Journal of Archaeological Science: Reports.
Ученые из Родес-колледжа в Мемфисе, США, нашли самое древнее на сегодняшний момент доказательство курения табака в Северной Америке. В распоряжении исследователей оказалась курительная трубка из песчаника, найденная еще в 1930-х годах на юго-востоке США, в Алабаме. Археологи провели радиоуглеродный анализ кости оленя, найденной в том же слое, что и трубка, и по ней датировали возраст находки. По мнению первых исследователей артефакта, он изготовлен в 1685-1530 годах до нашей эры, иными словами, 3500 лет назад. Но при первом исследовании трубки на предмет наличия в ней никотина она проверена не была.
Авторам современного исследования удалось экстрагировать из трубки органический осадок и проанализировать его с помощью хромато-масс-спектрометрии. Метод позволяет выделить из малого количества смеси органических веществ отдельные компоненты и определить их состав.
В результате исследования оказалось, что трубка содержит следы никотина. Это значит, что через древний артефакт курили табак. Таким образом дату окультуривания табака и начала курения его листьев человеком пришлось отодвинуть на тысячу лет в прошлое.
За тысячи лет культура — если уместно говорить о культуре — курения претерпела изменения. Сейчас вместо «трубок мира» в моде электронные сигареты. Но их приятный вкус оказывает пагубное влияние на работу сердца и на развитие кровеносных сосудов. Наибольшую опасность представляют ароматизаторы со вкусом ментола, гвоздики, корицы и ванили.
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