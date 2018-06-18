В Мьянме ученые обнаружили сохранившихся в янтаре лягушек возрастом 100 млн лет

ПЕКИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайские палеонтологи совместно с коллегами из США обнаружили сохранившиеся в янтаре останки древних лягушек, возраст которых составляет около 100 млн лет. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

"Заточенные" в янтаре лягушки были найдены на территории Мьянмы (бывшая Бирма). По словам ученых, древние земноводные «достаточно хорошо сохранились до наших дней».

"Одна из лягушек достигает в длину 2,2 см. Ее череп, часть позвоночника и большинство конечностей практически не повреждены", — сказал сотрудник Китайского геологического университета Син Лида.

Ученые отмечают, что обнаруженные особи земноводных «совсем крошечные». Это свидетельствует о том, что с большой долей вероятности лягушки обитали во влажных тропических лесах на севере современной Мьянмы.