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В Мьянме ученые обнаружили сохранившихся в янтаре лягушек возрастом 100 млн лет
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В Мьянме ученые обнаружили сохранившихся в янтаре лягушек возрастом 100 млн лет 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайские палеонтологи совместно с коллегами из США обнаружили сохранившиеся в янтаре останки древних лягушек, возраст которых составляет около 100 млн лет. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
"Заточенные" в янтаре лягушки были найдены на территории Мьянмы (бывшая Бирма). По словам ученых, древние земноводные «достаточно хорошо сохранились до наших дней».
"Одна из лягушек достигает в длину 2,2 см. Ее череп, часть позвоночника и большинство конечностей практически не повреждены", — сказал сотрудник Китайского геологического университета Син Лида.
Ученые отмечают, что обнаруженные особи земноводных «совсем крошечные». Это свидетельствует о том, что с большой долей вероятности лягушки обитали во влажных тропических лесах на севере современной Мьянмы.
По словам Син Лида, ученым впервые удалось обнаружить останки земноводных в тропических лесах мелового периода. Более того, найденные образцы — самые ранние из имеющихся на сегодняшний день у научного сообщества. Прежде палеонтологам удавалось найти древних лягушек на территории Доминиканской Республики и Мексики. Однако их возраст не превышал 20-30 млн лет.
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