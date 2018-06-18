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Описанная Дарвином корова с головой бульдога оказалась не мутантом
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Описанная Дарвином корова с головой бульдога оказалась не мутантом 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Генетики из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) установили, что описанное в 1840-е годы знаменитым натуралистом Чарльзом Дарвином «уродливое животное» было представителем вымершей уникальной породы КРС.
На сайте университета сообщается, что ученые применили новейшие генетические и анатомические методы для изучения останков коровы с короткой мордой, похожей на морду бульдога. Она поразила знаменитого Чарльза Дарвина, который увидел ее 180 лет назад в Аргентине.
Дарвин описал корову как «уродливую» и предположил, что она стала жертвой природной мутации. Однако ученые из Австралии, которым помогли генетики из Цюрихского университета, установили, что корова не была мутантом. На исследование были взяты кости, сохранившиеся в музеях.
Оказалось, что это порода ниата — когда-то широко распространенная, но в наши дни считающаяся вымершей. Ученые проверили гипотезу о том, что она исчезла из-за необычного анатомического строения. Компьютерное моделирование показало, что ниата не испытывала трудностей при дыхании и приеме пищи из-за своей странной головы.
"Мы не знаем, почему эта порода вымерла, так как подробные исследования ее популяций в прошлом не проводились, — говорит соавтор исследования доктор Лаура Уилсон. — Однако теперь мы знаем, что, несмотря на свою особенность, ниата могла питаться, дышать и жить как любая другая корова".
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