Описанная Дарвином корова с головой бульдога оказалась не мутантом

Генетики из Университета Нового Южного Уэльса ( Австралия ) установили, что описанное в 1840-е годы знаменитым натуралистом Чарльзом Дарвином «уродливое животное» было представителем вымершей уникальной породы КРС.

На сайте университета сообщается, что ученые применили новейшие генетические и анатомические методы для изучения останков коровы с короткой мордой, похожей на морду бульдога. Она поразила знаменитого Чарльза Дарвина, который увидел ее 180 лет назад в Аргентине

Дарвин описал корову как «уродливую» и предположил, что она стала жертвой природной мутации. Однако ученые из Австралии, которым помогли генетики из Цюрихского университета, установили, что корова не была мутантом. На исследование были взяты кости, сохранившиеся в музеях.

Оказалось, что это порода ниата — когда-то широко распространенная, но в наши дни считающаяся вымершей. Ученые проверили гипотезу о том, что она исчезла из-за необычного анатомического строения. Компьютерное моделирование показало, что ниата не испытывала трудностей при дыхании и приеме пищи из-за своей странной головы.

"Мы не знаем, почему эта порода вымерла, так как подробные исследования ее популяций в прошлом не проводились, — говорит соавтор исследования доктор Лаура Уилсон. — Однако теперь мы знаем, что, несмотря на свою особенность, ниата могла питаться, дышать и жить как любая другая корова".