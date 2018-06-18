Антарктика тает гораздо быстрее, чем мы думали

Ученые бьют тревогу: Антарктика тает гораздо быстрее, чем считалось ранее. Примерно 240 миллиардов тонн льда каждый год уходит в воду. Это ровно в три раза больше, чем думали ученые.

Такие темпы таяния самого большого ледяного щита планеты могут привести к тому, что уже в конце XXI века уровень Мирового океана поднимется на целых 15 сантиметров. Самый сильный удар примут на себя крупные города Восточного побережья США

Наблюдения со спутников позволило ученым определить и причину такого быстрого таяния льдов. Антарктида теряет свой щит по краям материка, которые омывают сравнительно теплые океанские воды.

К сожалению, на данный момент нет никакой возможности повернуть процесс таяния льдов вспять. Скорее всего, ученым уже стоит задуматься о другом — как именно человечество будет справляться с последствиями этой экологической катастрофы.