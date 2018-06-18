Ещё
Антарктика тает гораздо быстрее, чем мы думали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антарктика тает гораздо быстрее, чем мы думали 

Don't Panic 32 минуты назад
Фото: Don't Panic
Ученые бьют тревогу: Антарктика тает гораздо быстрее, чем считалось ранее. Примерно 240 миллиардов тонн льда каждый год уходит в воду. Это ровно в три раза больше, чем думали ученые.
Такие темпы таяния самого большого ледяного щита планеты могут привести к тому, что уже в конце XXI века уровень Мирового океана поднимется на целых 15 сантиметров. Самый сильный удар примут на себя крупные города Восточного побережья США.
Наблюдения со спутников позволило ученым определить и причину такого быстрого таяния льдов. Антарктида теряет свой щит по краям материка, которые омывают сравнительно теплые океанские воды.
К сожалению, на данный момент нет никакой возможности повернуть процесс таяния льдов вспять. Скорее всего, ученым уже стоит задуматься о другом — как именно человечество будет справляться с последствиями этой экологической катастрофы.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе416
«Кто-то подставил Путина»43
ЕС определился с санкциями по Крыму349
Тяжелобольной Билан обратился к народу130
Названа замена балльной системе пенсий358
Видео
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
15:12
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют
Общество
00:07
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Происшествия
00:27
Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме
Происшествия
00:27
Названа замена балльной системе пенсий
Личный счет Экономика
00:29
Число пострадавших от трагедии в Японии увеличилось
Происшествия
02:55
Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение