Тайну лох‐несского чудовища разгадают с помощью ДНК

Группа ученых во главе с новозеландским исследователем Нилом Геммелом планирует разгадать загадку лох‐несского чудовища путем изучения ДНК фауны озера, сообщает PhysOrg.

Геммел рассчитывает найти неизвестные виды организмов, которые по размеру превосходят бактерии. По мнению ученого, в озере могут обитать животные, которых и принимают за монстра.

Для исследования будут взяты образцы воды из 300 мест с разной глубины, в том числе из тех мест, где чудовище было замечено в последний раз.

Эта затея не является первичной, она была навеяна более ранними попытками международных ученых обследовать озеро. В том числе исследованием американца Дэна Скотта Тейлора, который в поисках чудовища бороздил озеро на подводной лодке в конце 1960-х годов.

Самые ранние упоминания о неизвестном существе в озере Лох-Несс датируются шестым веком. В последний раз чудовище якобы видела американская пара 26 марта этого года. Они описали его как большую тень примерно 30 футов (девять метров) в длину, движущуюся под водой. В прошлом году монстр был замечен 11 раз, что является своеобразным рекордом.