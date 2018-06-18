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Тайну лох‐несского чудовища разгадают с помощью ДНК
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Тайну лох‐несского чудовища разгадают с помощью ДНК 

360tv.ru 38 минут назад
Группа ученых во главе с новозеландским исследователем Нилом Геммелом планирует разгадать загадку лох‐несского чудовища путем изучения ДНК фауны озера, сообщает PhysOrg.
Геммел рассчитывает найти неизвестные виды организмов, которые по размеру превосходят бактерии. По мнению ученого, в озере могут обитать животные, которых и принимают за монстра.
Для исследования будут взяты образцы воды из 300 мест с разной глубины, в том числе из тех мест, где чудовище было замечено в последний раз.
Эта затея не является первичной, она была навеяна более ранними попытками международных ученых обследовать озеро. В том числе исследованием американца Дэна Скотта Тейлора, который в поисках чудовища бороздил озеро на подводной лодке в конце 1960-х годов.
Самые ранние упоминания о неизвестном существе в озере Лох-Несс датируются шестым веком. В последний раз чудовище якобы видела американская пара 26 марта этого года. Они описали его как большую тень примерно 30 футов (девять метров) в длину, движущуюся под водой. В прошлом году монстр был замечен 11 раз, что является своеобразным рекордом.
Загадочное существо попало на камеру сотрудника парка у озера Канас в Китае. Автор видео Ван Синьань уверяет, что размерами существо было сопоставимо с легендарным лох-несским чудовищем.
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