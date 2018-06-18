Ученые растянули конец света на 10 трлн лет: Земля будет первой

Полнейшая пустота, и никаких черных дыр. Так физики описали конец Вселенной, пишет издание Dasein. «Ничто» наступит примерно через один гугол лет (1 со 100 нулями — Прим. ред.).

Намного раньше этого — уже через миллиард лет — активность Солнца существенно возрастет, температура повысится до 50 градусов по Цельсию, повсеместная аномальная жара постепенно испарит океаны, после чего жизнь на Земле станет невозможна. Таким образом, по мнению астрофизиков, наша планета погибнет раньше Вселенной.

Через два миллиарда лет после краха Земли Млечный Путь столкнется с туманностью Андромеды. Если Солнце при этом сохранится, то оно увеличится в сотни раз и из желтого карлика превратится в красного гиганта. Если все пойдет именно так, то, как полагают ученые, Солнце поглотит соседние планеты, но потом вновь начнет уменьшаться. В результате через 12 млрд лет звезда будет уже всего лишь полумертвым карликом.

Параллельно с гибелью Солнца перестанут формироваться новые звезды, а старые будут гаснуть. Через триллион лет станут исчезать и галактики. Черные дыры, которые еще успеют образоваться из последних звезд, через 10 трлн лет поглотят остаточную материю. А после того, как черные дыры испарятся, во Вселенной воцарится тьма.

«МИР 24» напоминает, что весной международная группа астрономов открыла наиболее удаленную на данный момент от Земли звезду. Яркая одиночка, наванная Икар, расположилась на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли. Заметили ее при помощи телескопа Hubble. Обнаруженную в глубинах Вселенной звезду ученые отнесли к голубым сверхгигантам. Астрофизики полагают, что она в сотни тысяч раз ярче Солнца.

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