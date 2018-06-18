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СМИ: космическому туризму исполнилось 28 лет
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СМИ: космическому туризму исполнилось 28 лет 

Парламентская газета 18 минут назад
Фото: Парламентская газета
Космическому туризму исполнилось 28 лет: в 1990 году эту отрасль впервые открыла наша страна, сообщает «Русская планета».
Тогда Советский Союз отправил во Вселенную японского тележурналиста. За прошедшее время на орбите побывало всего десять человек, причём россиян среди них. Космические путешествия не стали массовым турпродуктом, в том числе из-за астрономической стоимости полёта.
Сейчас многие иностранные компании, работающие на принципах государственно-частного партнёрства, стремятся сделать свои предложения в этой сфере более доступными. Так, одна из американских фирм уже начала продажу своих космических туров: он обойдётся в четверть миллиона долларов, при этом полёт займёт не более двух с половиной часов.
Предполагается, что космический корабль для путешествий туристов будет рассчитан на шесть человек.
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