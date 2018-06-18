Пригодная для условий Севера и Арктики роботизированная теплица создается в Томске

ТОМСК , 18 июня. / ТАСС /. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) приступили к испытаниям «умной» теплицы на основе технологий керамических излучателей, с робототизированной системой управления. Теплица предназначена для работы в экстремальных условиях, в том числе для Арктики, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Исследователями ТПУ реализуется масштабный междисциплинарный проект по разработке и строительству инновационного автономного тепличного полигона, для функционирования которого будут применяться передовые технологии ученых вуза: фитотроны, керамические излучатели, спектроскопические исследования, автоматизированные системы управления и другие", — рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, перспективными с позиции светотехнической инженерии являются поликристаллические люминесцентные материалы. Их преимущества обусловлены более высокой эффективностью преобразования УФ-излучения в видимое, высокими тепловыми характеристиками, обеспечивающими длительный срок службы твердотельных источников света. Именно эта технология будет использована в будущей теплице.

Вторая группа ученых будет отрабатывать технологию экспресс-оценки состояния растений. Их задача — изучить «обратную связь» от растений в созданных для роста условиях. Третья группа работает над созданием уникальных осветительных установок — фитотронов, занимается подбором оптимального спектрального состава света с учетом биологических особенностей вида и сорта растений.

"Полигон будет разбит условно на три секции. Порядка 50% площади будут занимать посадки (для начала мы планируем выращивать там огурцы). Затем исследовательский блок, где будут отрабатываться режимы излучения для роста растений. В этом блоке будет проводиться фундаментальная часть исследований. Кроме того, там же будут тестироваться роботизированная система и режимы облучения, а опылением растений займутся квадрокоптеры. Третий блок будет отдан под хозяйственную часть", — рассказал сотрудник вуза.

По замыслу томских ученых, данный опыт можно будет применять для работы в северных районах и в Арктике. «Это пилотный проект, но мы будем пытаться его транслировать на регионы с действительно экстремальными условиями для эксплуатации. Что касается возможных конкурентов, они поставляют готовые „умные“ теплицы под климат европейской части и работают с готовыми решениями, не касаясь исследовательской стороны», — пояснил собеседник агентства.