Необычные бактерии помогут людям дышать на Марсе

Изучение этих бактерий может проложить путь для дальнейших исследований на Марсе.

Организмы, которые процветают в некоторых экстремальных средах на Земле, могут помочь людям колонизировать Марс и найти следы жизни в космосе.

Живя в условиях экстремальных сред, цианобактерии входят в число крупнейших групп бактерий на Земле. Эти организмы процветают более 2,5 миллиардов лет. Определенные цианобактерии существуют в таких местах, как Антарктида и пустыня Мохаве. Суровые условия, в которых они живут, подобны тем, которые встречаются на Марсе и других планетах. Развивая наше понимание того, как бактерии выживают в экстремальных условиях, исследователи поймут инопланетную жизнь. Фактически, они могут использовать их для колонизации Марса, потому что цианобактерии производят кислород и могут создавать атмосферу.

«Это может звучать как научная фантастика», — сказал профессор Эльмар Краус из Австралийского национального университета (ANU).

«Адаптивные организмы, такие как цианобактерии, которые мы изучали, могут жить под камнями и, возможно, выживать в суровых условиях на Красной планете».

Цианобактерии являются одноклеточными организмами, которые поглощают энергию из света и производят кислород. Но они используют другой механизм фотосинтеза. Благодаря этой необычной форме фотосинтеза цианобактерии могут создавать воздух для людей, чтобы дышать на Марсе.