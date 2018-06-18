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Необычные бактерии помогут людям дышать на Марсе
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Необычные бактерии помогут людям дышать на Марсе 

Реальный мир космоса 44 минуты назад
Фото: Реальный мир космоса
Изучение этих бактерий может проложить путь для дальнейших исследований на Марсе.
Организмы, которые процветают в некоторых экстремальных средах на Земле, могут помочь людям колонизировать Марс и найти следы жизни в космосе.
Живя в условиях экстремальных сред, цианобактерии входят в число крупнейших групп бактерий на Земле. Эти организмы процветают более 2,5 миллиардов лет. Определенные цианобактерии существуют в таких местах, как Антарктида и пустыня Мохаве. Суровые условия, в которых они живут, подобны тем, которые встречаются на Марсе и других планетах. Развивая наше понимание того, как бактерии выживают в экстремальных условиях, исследователи поймут инопланетную жизнь. Фактически, они могут использовать их для колонизации Марса, потому что цианобактерии производят кислород и могут создавать атмосферу.
«Это может звучать как научная фантастика», — сказал профессор Эльмар Краус из Австралийского национального университета (ANU).
«Адаптивные организмы, такие как цианобактерии, которые мы изучали, могут жить под камнями и, возможно, выживать в суровых условиях на Красной планете».
Цианобактерии являются одноклеточными организмами, которые поглощают энергию из света и производят кислород. Но они используют другой механизм фотосинтеза. Благодаря этой необычной форме фотосинтеза цианобактерии могут создавать воздух для людей, чтобы дышать на Марсе.
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