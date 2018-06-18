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Ученые предложили использовать интернет-кабели для мониторинга дна океана
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Ученые предложили использовать интернет-кабели для мониторинга дна океана 

TechFusion.ru 13 минут назад
Фото: TechFusion.ru
Специалисты университета Калифорнии предложили использовать интернет-кабели, пролегающие между континентами, для мониторинга сейсмоактивности океанического дна Интернет-кабели можно использовать не только для передачи информации. По мнению ученых, более миллиона оптоволоконных кабелей, пролегающих под водой, можно использовать как детекторы землетрясений, которые пока остаются незамеченными, т.к. большинство систем мониторинга сейсмоактивности находятся на суше. Как рассказали исследователи университета Калифорнии в […]
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