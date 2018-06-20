Зонд «Хаябуса-2» снял первое видео астероида, к которому направляется

Японский зонд Хаябуса-2, на всех парах летящий к астероиду 162173 Ryugu (Рюгу), чтобы выйти на его орбиту и сбросить посадочные модули, снял цель своего путешествия на видео. Об этом сообщает японское космическое агентство JAXA.

Технически говоря, это, конечно, не видео: снято оно не на видеокамеру. Аппарат последовательно делал фотографии астероида в течение восьми часов в ночь с 14 на 15 июня. Всего получилось 52 кадра. На Земле из них собрали зацикленную анимацию.

Расстояние до астероида в момент съёмки составляло от 700 до 650 километров. В космических масштабах это, что называется, рукой подать. Тем не менее на фотографиях это небольшое небесное тело имеет диаметр только 13 пикселей. Поэтому изображение искусственно сглаживали, чтобы оно не выглядело зернистым.

Однако и такие скромные изображения многое могут сказать астрономам. Например, благодаря им подтвердилось, что астероид вращается вокруг своей оси не в ту же сторону, что Земля и подавляющее большинство других тел Солнечной системы, и не в том направлении, в котором движется по орбите. Скорее всего, это говорит о том, что космическая глыба когда-то испытала катастрофическое столкновение. Кроме того, ось его вращения перпендикулярна эклиптике, в отличие от земной оси, имеющей заметный наклон. То есть на Рюгу нет времён года.

Также на фотографиях можно видеть, что поверхность объекта изрыта кратерами.

Напомним, что «Хаябуса-2» должен выйти на орбиту Рюгу и сбросить несколько посадочных модулей. Зонд стартовал в 2014 году, а своей цели он должен достичь уже 27 июня 2018 года, а первая посадочная капсула может быть сброшена в сентябре.

Планируется, что на орбите астероида аппарат проработает как минимум полтора года. После сбора образцов грунта посадочный модуль должен в декабре 2019 года стартовать с Рюгу и в 2020 году вернуться на Землю.

Зонд «Хаябуса-2» стал преемником аппарата «Хаябуса», в 2005 году достигшего астероида Итокава. В 2010 году он доставил на нашу планету образцы грунта этого небесного тела (первое достижение такого рода в истории человечества). Образцы сохранили следы жестокой метеоритной бомбардировки.

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