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Станция «Хаябуса-2» сделала новые снимки астероида Рюгу
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Станция «Хаябуса-2» сделала новые снимки астероида Рюгу 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» смогла рассмотреть свою цель — астероид Рюгу — с расстояния 330-240 километров, сообщает Японское аэрокосмическое агентство (JAXA). 17 июня камера ONC-T (Optical Navigation Camera — Telescopic) сделала снимки астероида с расстояния приблизительно 330 км, а на следующий день зонд приблизился к объекту еще больше, примерно на 90 км.
Диаметр Рюгу, как отмечают астрономы, составляет около 900 метров, что в целом соответствует предсказаниям, сделанным при наблюдении за объектом с Земли. Формой, как сообщается, астероид напоминает волчок, его экваториальная часть шире полюсов. Такая форма характерна для многих небольших астероидов, вращающихся с большой скоростью. Например, такие астероиды, как Бенну, Дидим и 2008 EV5, имеют примерно такую же форму.
Поверхность Рюгу, как отмечается, испещрена кратерами. На первом изображении, к примеру, можно заметить один из крупных, в диаметре превышающий 200 м; на следующих снимках он оказывается несколько левее от центра и темнее. Кроме того, как определили ученые, в экваториальной зоне Рюгу располагается горный хребет, который, вероятно, опоясывает весь астероид. Более подробные детали специалисты надеются разглядеть в ближайшем будущем, когда будут доступны снимки с более высоким разрешением.
«Хаябуса-2», запущенная в декабре 2014 года, предназначена для доставки образцов грунта с астероида. Ожидается, что она достигнет Рюгу уже этим летом, а на Землю вернется в конце 2020 года.
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