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Сельхозотходы превратили в уникальную наноцеллюлозу
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Ученые из России превратили сельхозотходы в уникальную наноцеллюлозу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Галина Миронова
Ученые из Бийска придумали дешевый способ производства наноцеллюлозы, уникального материала для создания фильтров и протезов конечностей, используя бактерий и обычные сельскохозяйственные отходы. Рецепт "варки" этого материала был представлен форуме BioTechWorld, проходившем недавно в Москве.
"Главная задача нашего проекта — разработка инженерных аспектов технологии получения БНЦ из непищевого сырья. Знание этих аспектов позволит создать технологию ее получения с заданными свойствами для конкретных приложений", — заявила Екатерина Кащеева из Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Помимо обычной целлюлозы, которую можно извлечь из любого произвольного куска дерева или растения, существует и так называемая наноцеллюлоза — особый материал, который состоит из очень тонких, длинных и структурированных волокон этого биополимера. В принципе, его можно получить, вымачивая древесную мякоть в кислотах, однако сегодня такой материал производят, используя особых микробов из рода Gluconobacter.
Выращивая колонии таких бактерий и периодически замораживая их, ученые могут получать листы очень чистой и уникальной по свойствам целлюлозы, производство которой было бы слишком дорогим удовольствием при применении растительного сырья. С другой стороны, выращивание микробов тоже недешевое удовольствие, так как они питаются преимущественно глюкозой и размножаются только в определенной питательной среде.
Кащеева и ее коллеги смогли удешевить производство "еды" для подобных микробов, научившись разлагать шелуху оса и злаковую биомассу, отходы сельхозпроизводства, на сахара и другие "съедобные" молекулы при помощи небольших количеств азотной кислоты, щелочей и набора ферментов.
Как надеются ученые, в ближайшее время у них получится разработать всю технологическую цепочку для производства дешевой наноцеллюлозы. Это ускорит ее проникновение в медицину, науку и повседневный быт россиян. Эти исследования заинтересовали Российский научный фонд, принявший решение поддержать разработку бийских ученых.
Уже сегодня, как отметили Кащеева и ее коллеги, наноцеллюлоза применяется для создания фильтров сверхтонкой очистки воды, протезов рук и ног, впитывающих повязок для ран и многих других полезных товаров.
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