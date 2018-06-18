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Стала известна дата очередного запуска «Прогресса» к МКС
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Стала известна дата очередного запуска «Прогресса» к МКС 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Роскосмосе озвучили время пуска космического грузовика «Прогресс» к Международной космической станции. Корабль стартует 10 июля, в 00:51 по московскому времени, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс‐службу госкорпорации.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-09» состоится с шестой площадки космодрома Байконур.
На МКС грузовик привезет продукты, воду, топливо и другие необходимые на станции вещи.
В минувшую субботу, 16 июня, исполнилось 55 лет с момента полета в космос Валентины Терешковой. На тот момент она была первой и самой молодой космонавткой. На сегодняшний день Валентина Владимировна остается единственной женщиной, которая совершила космическое путешествие в одиночку.
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