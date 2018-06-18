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Ученые разгадают тайну лох-несского чудовища
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Ученые разгадают тайну лох-несского чудовища 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа ученых под руководством Нила Геммела (Neil Gemmell) из Университета Отаго (Новая Зеландия) планирует собрать пробы воды из озера Лох-Несс для обнаружения ДНК всех обитающих в нем животных. Исследователи надеются, что им удастся определить, что за существа могли стать причиной появления легенды о чудовище Несси. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
По словам специалистов, основной целью проекта является тестирование методов выделения фрагментов ДНК из окружающей среды. Однако Геммел уверен, что его команде удастся обнаружить ранее неизвестные виды организмов, которые крупнее бактерий. Ученый считает, что в озере обитают животные, которые могли приниматься местными жителями за чудовище.
В ходе исследования образцы воды будут взяты из 300 точек на озере на разной глубине. Некоторые точки отбора находятся в тех местах, где совсем недавно наблюдалось «чудовище». Пробы затем будут пропущены через микрофильтры, захватывающие биополимеры. Однако из-за быстрой деградации нуклеиновых кислот в воде может быть обнаружена ДНК, которая не старше двух-трех дней.
Лох-Несс — глубокое пресноводное озеро ледникового происхождения в Шотландии. Протяженность водоема составляет 36 километров, а средняя глубина составляет 132 метра. Озеро популярно у туристов благодаря легенде о лох-несском чудовище, обитающем в его глубинах. Исследования, нацеленные на поиски этого существа, относят к псевдонауке криптозоологии. По словам серьезных ученых, количество биомассы в озере недостаточно для поддержания жизни крупного животного. Согласно некоторым версиям, «чудовище» может быть стаей лососей, бревнами, волнами, а также сознательными мистификациями для поддержания туристического бизнеса.
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