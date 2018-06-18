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Теплое море губит альбатросов
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Теплое море губит альбатросов 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Ученые выяснили, что повышение температуры Мирового океана снижает выживаемость птенцов одной из крупнейших птиц в мире, чернобрового альбатроса. Тревожные результаты опубликованы в Journal of Animal Ecology.
Экологи из Океанографического Института Вудс-Хоул в США и французского Национального центра научных исследований (CNRS) изучали популяцию чернобрового альбатроса (Thalassarche melanophrys) на архипелаге Кергелен, входящем в состав французских южноантарктических земель. С 1979 года орнитологи ежегодно наблюдают там 200 пар этих птиц.
Размах крыльев чернобровых альбатросов — 2,5 метра. На архипелаге эти птицы размножаются во время короткого антарктического лета, откладывая одно яйцо в октябре, из которого в декабре вылупляется птенец. Птенцы оперяются в конце марта и по размеру не уступают взрослым особям.
Исследователи обнаружили, что изменения температуры морской поверхности в конце зимы сильно влияют на темпы роста популяции за счет выживаемости юных альбатросов в течение первого года жизни. Однако воздействие климатических условий на морских птиц, как правило, происходит косвенно.
«Температура морской поверхности широко используется в качестве индикатора наличия пищи для морских хищников, потому что более теплые температуры обычно приводят к снижению первичной продуктивности в морских экосистемах, в конечном итоге снижая доступность добычи», — сказала доктор Стефани Дженувриер, эколог из Океанографического института Вудс-Хоул в США, автор статьи.
Ученые добавляют, что по мере прогрева океанов смогут выживать все меньше молодых альбатросов, и популяция этих птиц будут сокращаться более быстрыми темпами. Пока что ученые прогнозируют, что популяция будет сокращаться на 5,3% ежегодно.
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