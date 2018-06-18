В космос успешно запустили спутник, собранный в Красноярском крае

17 июня выведен на орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-М». Его разработали и произвели в Красноярском крае , в компании «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва».

Спутник был запущен с космодрома «Плесецк» ракетой-носителем «Союз-2» и разгонным блоком «Фрегат». Сейчас он прошел этап ориентации на солнце и Землю. Специалисты проверяют работоспособность его служебных систем. Затем аппарат будет введён в орбитальную группировку глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Он заменит другой спутник, отработавший на орбите два года сверх гарантированного срока службы.