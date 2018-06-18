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Российские учёные создали универсальную карту для туристов
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Российские учёные создали универсальную карту для туристов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Санкт-петербургские учёные разработали инновационную программу, которая поможет туристам посетить самые интересные места города за один день, сообщает «Русская планета».
Сейчас интерактивная карта разработана для всех одиннадцати российских городов, которые принимают матчи Чемпионата мира по футболу. При этом подобные программы для болельщиков уже сделали и в Международной ассоциации футбола, но их версии не учитывают, что ряд памятников и других объектов культуры находится не в самих городах, а в пригороде.
Российская же разработка лишена этого недостатка: карта сама предложит туристу набор из основных культурных достопримечательностей, которые можно посмотреть за один день. Интерактивный механизм будет популярен среди путешественников: согласно опросу учёных, более 84 процентов опрошенных назвали сервис удобным.
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