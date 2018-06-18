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Тюменские ученые разработают искусственные суставы
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Тюменские ученые разработают искусственные суставы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Профессоры Тюменского индустриального и Тюменского государственного медицинского университетов обсудили реализацию четырех инновационных проектов. Одна из разработок — создание спейсеров, устройств, позволяющие на время заполнять собою место удаленного сустава или кости.
Как пояснили в пресс-службе проекта «Тюменская инициатива для университетов», модели устройства будут создавать по 3D-образу, полученному на основе результатов компьютерной томографии. Главная задача инженеров сейчас — найти материал, который сможет служить пациенту временным суставом или костью в течение 2-3 месяцев.
"В разработке задействуют различные кафедры: BIM-проектирование (информационное моделирование — ред.), материаловедов", — говорит директор центра перспективных исследований и инновационных разработок Алексей Пауков.
Еще одна любопытная идея, которую активно обсуждают тюменские ученые, это устройство, которое сможет защитить человека от последствий вдыхания выхлопных газов, пыли, пыльцы — небольшое приспособление вставляется в слизистую носа.
"Другая разработка, в которой заинтересована сегодня тюменская медицина — это прибор для мониторинга за состоянием организма человека. Инженеров ТИУ просят разработать устройство, способное в течение 48 часов отслеживать температуру тела, оценивать физическую активность и внешнюю освещенность", — рассказали в пресс-службе проекта.
Кафедра травматологи заинтересована также в усовершенствовании аппарата внешней фиксации позвоночника. «Изыскания по разработке выпрямляющего корсета для позвоночника уже ведутся», — констатируют в ТИУ.
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