Марс максимально приблизится к Земле впервые за 15 лет

Астрономы‐любители уже в июле получат редкую возможность. Они смогут понаблюдать за Марсом, который впервые за 15 лет максимально приблизится к Земле. Об этом сообщило издание Business Insider.

Красная планета будет находиться на ближайшем расстоянии к Солнцу и Земле одновременно. Такое явление получило название «перигелическая оппозиция». Оно происходит раз в 15-17 лет.

В этом году Марс ярче всего будет сиять на небе 31 июля. В этот день небесное тело будет располагаться ближе всего к Земле. Людей и космический объект будут разделять примерно 57 936 384 километра.

Однако на самом Марсе все не так радостно. В настоящий момент там происходит песчаная буря. Ненастье разбушевалось на 4046856,422 гектарах. Данную территорию можно сравнить по размеру с Северной Америкой и Россией

«Шторм — один из самых интенсивных когда-либо наблюдаемых явлений, который происходил на Красной планете», — написало NASA в пресс-релизе.

Американское космическое агентство поставило свой марсоход в режим ожидания. Пока непонятно, сможет ли аппарат функционировать после того, как свирепая стихия утихнет. Сильнейшая буря на Красной планете произошла 3 июня. Небо над Марсом потемнело, день практически стал ночью.