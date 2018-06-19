Лекцию о редких астрономических событиях прочитают в Московском планетарии

Лекцию «Великое противостояние и великое затмение» прочитают 27 июня в Московском планетарии.

— Мероприятие состоится в рамках проекта «Трибуна ученого». Летом нам предстоит увидеть такие редкие астрономические события, как совпадение противостояния Марса и лунного затмения, — сообщили в пресс-службе учреждения.

Лекцию прочитает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников.

Узнать об астрономических явлениях можно будет в 19:00 по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 5, строение 1. Вход платный.