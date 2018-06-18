Завораживающее погружение камеры в самую бездну антарктического ледника

Даже в XXI веке антарктические пустыни остаются одной из наименее исследованных частей Земли. Ученые понятия не имеют о большинстве процессов, протекающих в ледниках, но пытаются восполнить пробелы в знаниях постоянными экспедициями.

Шельфовый ледник Росса является крупнейшим во всей Антарктиде. Именно поэтому так важно понять, что происходит под ним. Новозеландские ученые пробурили скважину глубиной в 300 метров и опустили камеру вниз — поверьте, такого вы не видели никогда в жизни.

Исследование проводилось в рамках новозеландской программы Aotearoa. Эта глубокая скважина стала шансом выяснить основные причины уменьшения ледяных шапок на полюсах.