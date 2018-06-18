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Завораживающее погружение камеры в самую бездну антарктического ледника
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Завораживающее погружение камеры в самую бездну антарктического ледника 

Don't Panic 49 минут назад
Фото: Don't Panic
Даже в XXI веке антарктические пустыни остаются одной из наименее исследованных частей Земли. Ученые понятия не имеют о большинстве процессов, протекающих в ледниках, но пытаются восполнить пробелы в знаниях постоянными экспедициями.
Шельфовый ледник Росса является крупнейшим во всей Антарктиде. Именно поэтому так важно понять, что происходит под ним. Новозеландские ученые пробурили скважину глубиной в 300 метров и опустили камеру вниз — поверьте, такого вы не видели никогда в жизни.
Исследование проводилось в рамках новозеландской программы Aotearoa. Эта глубокая скважина стала шансом выяснить основные причины уменьшения ледяных шапок на полюсах.
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