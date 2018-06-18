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Ученые планируют возродить динозавров
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Ученые планируют возродить динозавров 

Свободная пресса 1 час назад
Динозавры вновь появятся на Земле. С таким заявлением ученые выступили после необычной находки: из янтаря был извлечен древний комар с остатками крови доисторического животного. Предположительно, перед тем как попасть в смертельную ловушку, комар укусил динозавра. Возраст насекомого — 45 млн лет, однако благодаря своеобразной консервации в смоле, ученым удалось провести определенные манипуляции с кровью животного. В ней были обнаружены профирины гемоглобина. Возможно, что работа с ДНК позволит восстановить один из видов динозавров.
В случае успеха ученые прогнозируют скорое восстановление всей популяции динозавров. Главное найти древних насекомых, хранящих сведения об их ДНК, сообщает Vladtime.ru.
Эксперты не исключают также возможности межвидового скрещивания динозавров с современными представителями биологических видов. Но это произойдёт лишь в случае успешного завершения озвученного проекта.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что многие ученые склоняются в основном к одной распространенной версии исчезновения динозавров — это падение на Землю огромного объекта. Таким объектом, предположительно, был астероид. В подтверждение этому существует ударный кратер Чиксулуб, расположенный на полуострове Юкатан.
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