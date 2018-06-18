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Учёные выявили в Байкале около 30 тыс. частиц мусора на квадратный километр
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Учёные выявили в Байкале около 30 тыс. частиц мусора на квадратный километр 

АиФ Иркутск 53 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Учёные МГУ обнаружили в юго-восточной части Байкала около 30 тысяч частиц микропластика (это кусочки полимеров от 0,3 до 5 мм, по сути — фрагменты трудноразлагаемого мусора) на один квадратный километр. Таковы результаты исследования по итогам экспедиции, которую специалисты московского вуза совершили в прошлом году, сообщает экспедиционный проект «Берега России».
Сотрудник биологического факультета МГУ Михаил Колобов собрал пробы поверхностной воды с семи участков озера, в том числе в районе Танхоя, Бабушкина, Нового Энхалука. Максимальный показатель концентрации микропластика зафиксировали у города Бабушкин: почти 50 тысяч частиц на квадратный километр.
Чтобы понять, серьёзное это загрязнение или нет, специалисты приводят следующие сравнения: это в 1,5 раза больше, чем в монгольском озере Хубсугул, однако в 1,5 раза меньше, чем в Великих Канадских озерах, в 1,7 раз меньше, чем в Женевском озере, и всего в 11 раз меньше, чем в Большом Тихоокеанском мусорном пятне.
«Однако с этими сравнениями нужно обращаться крайне аккуратно. Тема изучения микропластика пока находится в начальном состоянии, не существует унифицированных методик. Сравнение с Хубсугулом, скорее всего, наиболее корректное, методики были одинаковые. Нужно учитывать, что мы пока проанализировали только пробы с довольно населённой зоны: на западном побережье и севернее, в районах заповедников, количество микропластика возможно окажется ниже», — сообщают учёные.
Справка
Биологические эффекты микропластика ещё мало изучены, но, как считают учёные, они есть, и часто носят негативный характер: их могут заглатывать водные животные и планктон, частицы мусора могут сорбировать на поверхности опасные вещества или сами выступать как токсины, на их поверхности могут существовать и мигрировать микроскопические формы жизни, не всегда приятные: например, бактерии и сине-зеленые водоросли.
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