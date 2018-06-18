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Специалисты не исключают, что Луна состоит из воды
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Специалисты не исключают, что Луна состоит из воды 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые проведут исследование при помощи электронной микроскопии.
Луна, как выяснили исследователи, вероятно, может состоять из воды. Обычно естественный спутник Земли воспринимает научное сообщество как как безжизненный камень.
Так, эксперты из Университета Тохоку (Япония) нашли подтверждение своей теории при изучении обломков лунного метеорита, обнаруженного на северо-западе Африки.
Установлено, что обломок на треть состоит из моганита — минерала, который всегда формируется в среде водорода и кислорода. Из этих компонентов и состоит вода, пишет Astrobio.
По версии японских ученых, вода на Луне находится под верхними слоями грунта. Предполагается, данная порода была под землей и откололась из-за сильного сейсмического импульса.
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