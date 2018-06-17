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Как быстро тает Антарктида?
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Как быстро тает Антарктида? 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен National Geographic Россия. Читать в первоисточнике.
Исследование, проведенное 84 учеными, основано на 24 информационных сводках, полученных спутниками, а также на результатах полевых исследований в Антарктиде.
На сегодняшний день это — «самое тщательное исследование антарктических льдов», по мнению одного из авторов публикации, доктора Эрик Айвинс из NASA.
В распоряжении ученых оказались результаты спутниковой альтиметрии, гравиметрии, а также динамики скорости образования и таяния льда.
Получив полную картину состояния ледников, британские ученые установили, что до 2012 года Антарктида теряла лед со скоростью 76 миллиардов тонн в год. Но затем скорость таяния выросла в 3 раза: до 219 (!) миллиардов тонн льда в год — и это приводит к ежегодному росту уровня моря на 0,6 миллиметра.
В общей сложности с 1992 года повышение уровня моря составило 7,6 миллиметра, при этом почти половина, 3 мм, приходится на последние пять лет.
И если в Восточной Антарктиде образование ледяного покрова пока лишь замедлилось, то Антарктический полуостров и Западная Антарктида освобождаются ото льда стремительно. В частности, в Западной Антарктиде скорость потери льда в 90-х годах составляла 53 миллиарда тонн в год, а теперь — около 159 миллиардов тонн в год. Именно здесь располагаются крупные ледники Пайн-Айленд и Туэйтса, и их передняя часть заметно отступила в сторону суши.
Между тем запасов льда в Антарктиде хватит, чтобы воды Мирового океана поднялись на 58 метров, и это приведет к необратимой катастрофе.
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