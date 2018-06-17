Безоблачные перспективы: как стартап зарабатывает на разведке из космоса

Стартап ICEYE, который занимается разработкой картографических спутников, способных получать четкие изображения поверхности Земли даже сквозь слой облаков, объявил об успешном привлечении в ходе третьего раунда инвестирования капитала в размере $34 млн В раунде приняли участие такие инвестиционные фонды как True Ventures, Draper Nexus, Space Angels, Promus Ventures и другие.

ICEYE производит микроспутники массой меньше 100 килограмм, но они способны снимать поверхность Земли не через камеры или спектроскопы, а при помощи радара с синтезированной апертурой (РСА). Радиоизлучение сканирует поверхность и по отраженным волнам составляется карта района. При работе перемещение аппарата используется для формирования луча: чем большее расстояние пролетает аппарат, тем больше охват территории и выше разрешающая способность. В результате система способна составлять 2— и 3-мерные изображения в высоком разрешении. Чем больше на орбите спутников, тем больше охват радаров, а значит и выше разрешение получаемых снимков.

Генерируемые при помощи подобной технологии карты интересны прежде всего отраслям нефте— и газодобычи, так как составлению плана местности не мешают ни погодные условия, ни даже отсутствие дневного света. Космические аппараты могут «видеть» сквозь облака и делать контрастные, высококачественные фотографии в ночное время.

Особый интерес разработка представляет из-за того, что таким образом можно отслеживать изменения местности на протяжении продолжительных периодов. Например, РСА применялись во время урагана «Харви»: устройства отслеживали с их помощью изменение ареала затопленных территорий в окрестностях техасского Хьюстона. В случае же с привычными технологиями оптических спутниковых наблюдений, это было бы невозможно, поскольку Земля была закрыта поднятой ураганом пылью.

Генеральный директор ICEYE Рафал Моджевски отмечает: «Тут-то и начинается самое интересное — когда можно увидеть долгосрочные тенденции и закономерности».

Стартап был основан в 2012 году как сторонний проект университета Аалто в Хельсинки . Основателями компании стали сам Моджевски и Пекка Лаурила, который теперь занимает должность финансового директора. Примечательно, что оба в 2018 году попали в европейский список Forbes как одни из самых передовых предпринимателей в возрасте до 30 лет. На данный момент компании удалось привлечь около $53 млн, включая поддержку от правительств Финляндии Европейского союза . В январе нынешнего года стартап запустил на орбиту свой первый спутник, и он уже успешно ведет съемку Земли из космоса.

Теперь же, когда первый спутник доказал свою эффективность, компания намерена пустить новый капитал на дальнейшее развитие технологии и запуск дополнительных спутников. Моджевски уточняет: «Мы не только совершенствуем аппаратное и программное обеспечение, но также оптимизируем необходимые для функционирования спутников наземные процессы. Это особенно важно, учитывая, что к запуску готовятся новые станции».

Оптимизации стартап добивается, помимо всего прочего, с помощью оптических терминалов от занимающейся коммуникационными технологиями фирмы BridgeSat. Компании совместно заявили о том, что таким терминалом будет оснащен один из будущих спутников ICEYE. Для передачи данных это устройство будет использовать не радиочастоты, а лазерный луч, что позволит существенно повысить пропускную способность. По договоренности, для доставки данных клиентам стартап будет использовать также наземные сети BridgeSat.

Моджевски объясняет: «Высокоскоростной лазерный оптический терминал от BridgeSat поможет доставлять со спутников еще больше данных, а также повысить разрешение съемки и увеличить охват местности за один оборот вокруг Земли». Помимо создания спутников, ICEYE предоставляет также услуги аналитики данных, и текущий раунд инвестирования будет нацелен, в частности, на расширение диапазона предлагаемого сервиса.

Все это крайне важно для стартапа, ведь он заходит в сферу с жесткой конкуренцией. Благодаря таким организациям как SpaceX и Rocket Lab, запуск космических шаттлов и ракет стал намного дешевле, а из-за тенденции к уменьшению спутников заняться космическими разработками теперь могут даже относительно молодые компании.

Билл Остроув, аналитик из консалтингового агенства Forecast International, занимающегося аналитикой аэрокосмической отрасли, заявляет: «Ны рынке разработки сенсоров для малых орбитальных спутников сейчас идет ожесточенная конкурентная борьба. Заполучить клиента стремятся такие компании как Planet, BlackSky Global, Satellogic, UrtheCast и многие другие. Повышенный интерес к данной сфере наблюдается и в Китае , — там на этот рынок при поддержке государства выходит компания Jilin».

При этом, как отмечает эксперт, большинство из них применяют традиционные методы картографирования. Среди малых спутников радарами с синтезированной апертурой оснащены только станции производства ICEYE, и поэтому стартап, не теряя ни минуты, заключает контракты с крупными заказчиками. В этот список входят Европейское космическое агентство , компания Ursa, которая занимается анализом космических данных для нефтегазодобывающих корпораций, строитель ледоколов Aker Arctic и другие.

Всего лишь с одним спутником на орбите ICEYE уже в выгодном положении. Остроув уверен, что несмотря на более высокую стоимость радаров с синтезированной апертурой, стартап может стать ведущим игроком рынка, если сможет вовремя заинтересовать потенциальных клиентов.

Эксперт заключает, что «если кроме ICEYE заниматься спутниками с радарами данного типа так никто и не решится, стартап с очень высокой вероятностью добьется своего».

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