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Найдены новые доказательства наличия воды на Луне
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Найдены новые доказательства наличия воды на Луне 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По мнению японских исследователей, на Луне есть скрытые запасы воды, которых будет достаточно для обеспечения потребностей потенциальных колонистов.
Объектом исследования японских ученых стал лунный метеорит, найденный в пустыне на северо-западе Африки. Исследователи отмечают, что найденный метеорит содержит моганит — минерал, для формирования которого требуется вода. Подобный элемент в лунной породе исследователи встречают впервые, сообщает «Ридус».
«Наличие моганита очень сильно намекает на то, что на Луне имеется водная активность», — полагают ученые.
Исследователи предположили, что этот минерал сформировался перед тем, как камень достиг Земли. Вероятно, минерал образовался в результате испарения воды с поверхности Луны в регионе под названием Procellarum KREEP terrane.
По мнению экспертов, обнаружение моганита доказывает, что лед на Луне может располагаться где-то в средних и низких широтах. Некоторые исследователи предполагают, что залежи льда могут быть на обратной стороне Луны, о которой астрономам мало что известно. Другие ученые предполагают, что больше всего воды находится вокруг полюсов спутника Земли.
«Мы впервые может предоставить прямое доказательство наличия водного льда в лунном минерале. Если же говорить о недрах, то очень много воды может оставаться там в виде льда, поскольку лед защищен от воздействия прямых солнечных лучей», — отметили исследователи.
Долгое время ученые предполагали, что на Луне нет воды, однако в ходе исследований выяснилось, что вода на спутнике может присутствовать в виде льда.
Отметим, что ранее россиянам пообещали два редких астрономических явления за одну ночь.
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