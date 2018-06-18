Найдено весомое доказательство наличия воды на Луны

Японские ученые исследовали лунный метеорит, обнаруженный в пустыне на северо-западе Африки. По словам ученых, этот образец содержит убедительные доказательства того, что на Луне могут быть скрытые запасы воды, которых хватит для обеспечения будущих колонистов.

Ученые определили, что найденный метеорит содержит моганит — минерал, для формирования которого требуется вода. Подобный элемент в лунной породе исследователи встречают впервые.

Наличие моганита очень сильно намекает на то, что на Луне имеется водная активность, — добавляет ученый.

Долгое время считалось, что наш спутник полностью обезвожен. По мере исследования планеты выяснилось, что вода на Луне все-таки может присутствовать, но в виде льда. Но где он находится, ученым так и не удалось выяснить.

Некоторые исследователи предполагают, что залежи льда могут быть на обратной стороне Луны, о которой астрономам мало что известно. Другие ученые считают, что вода сосредоточена вокруг полюсов спутника.

Обнаружение же моганита является первым доказательствам того, что лед на Луне, вероятнее всего, располагается где-то в средних и низких широтах спутника.

Ученые проанализировали химический состав 13 лунных метеоритов, обнаруженных на северо-западе Африки. Внутри каждого метеорита удалось найти особые минеральные структуры, но моганит был обнаружен только в одном образце.

Исследователи предположили, что этот минерал сформировался перед тем, как камень достиг Земли. Вероятно, минерал образовался в результате испарения воды с поверхности Луны в регионе под названием Procellarum KREEP terrane.

Напомним, что эта местность хорошо известна, так как на нее часто воздействует солнечный свет. Возможно, именно здесь под поверхностью и находятся залежи льда, скрытые от Солнца.

Мы впервые может предоставить прямое доказательство наличие водного льда в лунном минерале. Если же говорить о недрах, то очень много воды может оставаться там в виде льда, поскольку лед защищен от воздействия прямых солнечных лучей, — заключили ученые.