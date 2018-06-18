Ещё
Найдено весомое доказательство наличия воды на Луны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдено весомое доказательство наличия воды на Луны 

Ридус 49 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Японские ученые исследовали лунный метеорит, обнаруженный в пустыне на северо-западе Африки. По словам ученых, этот образец содержит убедительные доказательства того, что на Луне могут быть скрытые запасы воды, которых хватит для обеспечения будущих колонистов.
Ученые определили, что найденный метеорит содержит моганит — минерал, для формирования которого требуется вода. Подобный элемент в лунной породе исследователи встречают впервые.
Наличие моганита очень сильно намекает на то, что на Луне имеется водная активность, — добавляет ученый.
Долгое время считалось, что наш спутник полностью обезвожен. По мере исследования планеты выяснилось, что вода на Луне все-таки может присутствовать, но в виде льда. Но где он находится, ученым так и не удалось выяснить.
Некоторые исследователи предполагают, что залежи льда могут быть на обратной стороне Луны, о которой астрономам мало что известно. Другие ученые считают, что вода сосредоточена вокруг полюсов спутника.
Обнаружение же моганита является первым доказательствам того, что лед на Луне, вероятнее всего, располагается где-то в средних и низких широтах спутника.
Ученые проанализировали химический состав 13 лунных метеоритов, обнаруженных на северо-западе Африки. Внутри каждого метеорита удалось найти особые минеральные структуры, но моганит был обнаружен только в одном образце.
Исследователи предположили, что этот минерал сформировался перед тем, как камень достиг Земли. Вероятно, минерал образовался в результате испарения воды с поверхности Луны в регионе под названием Procellarum KREEP terrane.
Напомним, что эта местность хорошо известна, так как на нее часто воздействует солнечный свет. Возможно, именно здесь под поверхностью и находятся залежи льда, скрытые от Солнца.
Мы впервые может предоставить прямое доказательство наличие водного льда в лунном минерале. Если же говорить о недрах, то очень много воды может оставаться там в виде льда, поскольку лед защищен от воздействия прямых солнечных лучей, — заключили ученые.
Ридус: последние новости
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «пожирает» звезды Дикие животные переходят к ночному образу жизни из-за людей Ученые нашли лягушку, пережившую всех динозавров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе416
«Кто-то подставил Путина»43
ЕС определился с санкциями по Крыму349
Тяжелобольной Билан обратился к народу130
Названа замена балльной системе пенсий358
Видео
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
15:12
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют
Общество
00:07
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Происшествия
00:27
Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме
Происшествия
00:27
Названа замена балльной системе пенсий
Личный счет Экономика
00:29
Число пострадавших от трагедии в Японии увеличилось
Происшествия
02:55
Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение