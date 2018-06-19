На Курилах вулкан Эбеко выбросил в воздух двухкилометровый столб пепла

Облако сносит к северо-востоку, в сторону Камчатского полуострова. Ученые называют это нормальным явлением. Вулкан проснулся два года назад и с тех пор регулярно выбрасывает пепел. В регионе объявлен оранжевый уровень авиационной опасности.