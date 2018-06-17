Запущенный с космодрома «Плесецк» спутник «Глонасс-М» удачно выведен на орбиту

В ночь на 17 июня произведен успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с российским космическим аппаратом на борту. Пуск произведен с космодрома «Плесецк», расположенном в Архангельской области . Ракета вывела на орбиту спутник «Глонасс-М».

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Точно по графику «Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С аппаратом поддерживается устойчивая связь. Спутник работает нормально.

Аппарат пополнит российскую орбитальную группировку «Глонасс». Сейчас в ее составе 25 космических аппаратов. Кстати, с космодрома «Плесецк» в этом году произведено уже три успешных старта ракет-носителей с о спутниками различного назначения на борту.

Ранее «СП» писала, что старт ракеты с новым спутником для системы «Глонасс» был произведен 17 июня в 00.46 по московскому времени.