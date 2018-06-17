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Разгонный блок «Фрегат» был уведен на орбиту «захоронения»
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Разгонный блок «Фрегат» был уведен на орбиту «захоронения» 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«Фрегат» увели при помощи двух включений двигательной установки на высотку более 19,2 километров.
Разгонный блок «Фрегат» после успешного вывода спутника «Глонасс-М» на расчетную орбиту был уведен на орбиту «захоронения». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Специалисты провели операции по уводу разгонного блока с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения», — сказали в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что «Фрегат» был уведен при помощи двух включений двигательной установки на высотку более 19,2 километров.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником на борту стартовала с космодрома Плесецк в 00.46 мск 17 июня. На наземную орбиту «Глонасс-М» был выведен через десять минут, а после разгонным блоком его довывели до расчетной орбиты.
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