Разгонный блок «Фрегат» был уведен на орбиту «захоронения»

«Фрегат» увели при помощи двух включений двигательной установки на высотку более 19,2 километров.

Разгонный блок «Фрегат» после успешного вывода спутника «Глонасс-М» на расчетную орбиту был уведен на орбиту «захоронения». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Специалисты провели операции по уводу разгонного блока с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения», — сказали в военном ведомстве

В Минобороны уточнили, что «Фрегат» был уведен при помощи двух включений двигательной установки на высотку более 19,2 километров.