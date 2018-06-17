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Обнаружена самая далекая радиогалактика
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Обнаружена самая далекая радиогалактика 

Мир24 22 минуты назад
Фото: Мир24
Специалисты обнаружили самую далекую радиогалактику (тип HzRG — TGSS1530), известную на сегодняшний момент. Установлено, что она существовала в конце эпохи реионизации. Об этом сообщается на портале arXiv.
Подобные радиогалактики являются прародителями крупных массивных эллиптических галактик. В их составе обнаружено много пыли и газа. Ученые считают, что их открытие поможет пролить свет на процесс формирования галактик, который происходил в ранней Вселенной.
Размер найденной галактики — около 11,4 тыс. световых лет, верхний предел общей звездной массы оценивается в 1011 масс Солнца.
Обнаружение радиогалактик весьма важно для науки, поскольку подобные объекты считаются редкими во Вселенной.
Ранее сообщалось, что международная группа астрономов открыла наиболее удаленную от Земли одиночную звезду, которая располагается на расстоянии 9 млрд световых лет.
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