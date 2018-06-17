Спутник «Глонасс-М» выведен на расчётную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчётную орбиту. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника отделилась от третьей ступени ракеты в 00.56 мск. После этого «Фрегат» вывел «Глонасс-М» на расчётную орбиту.