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Спутник «Глонасс-М» выведен на расчётную орбиту
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Спутник «Глонасс-М» выведен на расчётную орбиту 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Русская Весна
Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчётную орбиту. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника отделилась от третьей ступени ракеты в 00.56 мск. После этого «Фрегат» вывел «Глонасс-М» на расчётную орбиту.
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