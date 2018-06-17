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Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на расчетную орбиту и принят на управление
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Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на расчетную орбиту и принят на управление 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«В расчетное время космический аппарат „Глонасс-М“ был выведен на целевую орбиту разгонным блоком „Фрегат“ и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь», — сообщили в Минобороны РФ.
Спутник «Глонасс-М», снабженный разгонным блоком «Фрегат», успешно вышел на расчетную орбиту. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела спутник на околоземную орбиту в 00:56 по московскому времени, запуск произошел с космодрома Плесецк. После этого «Фрегат» довывел аппарат до расчетной орбиты.
После достижения целевой орбиты спутник был принят на управление наземными средствами силами специалистов Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
«В расчетное время космический аппарат «Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата «Глонасс-М» функционируют нормально», — сообщили в Минобороны РФ.
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