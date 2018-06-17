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Ракета «Союз‐2.1б» стартовала со спутником «Глонасс‐М» с космодрома Плесецк
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Ракета «Союз‐2.1б» стартовала со спутником «Глонасс‐М» с космодрома Плесецк 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Ракета стартовала в воскресенье, 17 июня, в 00:46 по московскому времени с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Разгонный блок «Фрегат» с навигационным спутником «Глонасс-М» уже отделился от ракеты «Союз-2.1б». Уточняется, что «Фрегат» вышел на низкую околоземную орбиту.
«Космическая головная часть ракеты среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М» в расчетное время — 00.56 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», — говорится в сообщении.
Также известно, что Военно-космические силы РФ сопровождают ракету «Союз-2.1б» наземными средствами.
Согласно сообщению, в течение нескольких часов будет производиться выведение космического аппарата «Глонасс-М» на расчетную орбиту.
Ранее Глава британского Министерства обороны Гэвин Уильямсон заявил, что в стране активно разрабатывается своя система спутниковой навигации. Общая сумма проекта оценивается в три миллиарда фунтов стерлингов.
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