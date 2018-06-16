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Безумный план NASA: отправить субмарину на Титан
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Безумный план NASA: отправить субмарину на Титан 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Титан — самый большой спутник Сатурна и второй по величине в нашей системе. Но примечателен он не своими размерами. Сейчас это единственное место в Солнечной системе, для которого ученые доказали стабильное наличие жидкости на поверхности.
Кроме того, Титан — единственный спутник планеты, у которого плотная атмосфера. Давление у поверхности приблизительно в полтора раза превышает давление земной атмосферы. Температура у поверхности может достигать минус 180 °C.
Все это делает условия спутника отчасти похожими на условия ранней Земли, предоставляя гипотетическую возможность на существование примитивных форм жизни. Именно для их поиска NASA хочет направить на спутник Сатурна субмарину.
Еще больше интересных и познавательных видео вы можете найти в нашем специальном разделе.
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