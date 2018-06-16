Бывший эксперт Пентагона: нас ждут гиперзвуковые звездые войны

Филип Койл ранее уже заявлял, что миру угрожает «неостановимое» сверхзвуковое оружие, которое способно на огромной скорости преодолевать гигантские расстояния. И относительно недавно появились сведения, что американские военные протестировали внутриатмосферную звуковую ракету, которую можно запускать из космоса.

Койл уверен, что следующий глобальный военный конфликт развернется не на Земле, а в небе над ней. Дело в том, что в наш информационный век уничтожение вражеских спутников будет не менее эффективно, чем атака по военным базам.

— Для сбивания космических объектов могут использоваться даже системы ПРО, — уточняет эксперт в интервью Daily Star Online.

Спутники двигаются по предсказуемым орбитам, что делает их легкой целью. Американские ВС используют несколько сателлитов, чтобы собирать информацию и поддерживать внутриармейскую связь. Именно эти космические объекты станут первой целью потенциального врага.

Сверхзвуковые ракеты, способные использовать «космические траектории», недосягаемы для обычных средств ПРО. Поэтому сбить важный спутник не составит большого труда, считает военный эксперт.

Ранее Пятый канал рассказывал, что самолеты со сверхзвуковыми ракетами участвовали в Параде Победы — 2018.