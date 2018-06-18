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Обычные свекла и морковь могут радикально усилить строительный бетон
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Обычные свекла и морковь могут радикально усилить строительный бетон 

TechCult 54 минуты назад
Фото: TechCult
В апреле этого года стало известно о создании бетона, усиленного добавкой графена. Ученые университета Ланкастера пошли еще дальше, добавив к традиционным ингредиентам бетона нанопластинки, полученные из растительных волокон обычных корнеплодов. По словам руководителя исследований профессора Мохамеда Саафи, пластинки на основе целлюлозы в основном представляют собой нанолисты, синтезированные из отходов пищевой промышленности — корней моркови и сахарной свеклы.
При добавлении в обычный бетон эти структуры увеличивают содержание гидрата силиката кальция, основного компонента портландцемента, отвечающего за прочность бетона.
По результатам лабораторных тестов, добавление нанопластинок значительно усилило прочность бетона и снизило расход портландцемента на 40 кг на кубический метр бетона. Помимо очевидного экономического эффекта, снижающего выбросы СО2, было также обнаружено, что добавление пластинок повышает плотность микроструктур бетона, делая его более долговечным и устойчивым к износу.
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