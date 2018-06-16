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Ученые создали ткань для «умной» одежды
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Ученые создали ткань для «умной» одежды 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
«Умную» ткань разработали исследователи Университета Китайской академии наук и Технологического института Джорджии, сообщает портал N+1.
Материал состоит из трех слоев — шелка, углеродных нанотрубок и нейлона. При прикосновении к ткани скапливаются противоположные заряды. Приближение и удаление руки от такого автономного «генератора» в нанотрубках образуется ток. Если в материале выделить специальные зоны-кнопки, то через прикосновение возможно управлять электронными приборами.
Такая ткань работает автономно и способна сохранить электрические свойства после двух тысяч изгибов и погружения в воду. Кроме того, материал пропускает воздух.
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