Ученые создали ткань для «умной» одежды 

«Умную» ткань разработали исследователи Университета Китайской академии наук и Технологического института Джорджии, сообщает портал N+1.
Материал состоит из трех слоев — шелка, углеродных нанотрубок и нейлона. При прикосновении к ткани скапливаются противоположные заряды. Приближение и удаление руки от такого автономного «генератора» в нанотрубках образуется ток. Если в материале выделить специальные зоны-кнопки, то через прикосновение возможно управлять электронными приборами.
Такая ткань работает автономно и способна сохранить электрические свойства после двух тысяч изгибов и погружения в воду. Кроме того, материал пропускает воздух.
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