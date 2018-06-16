Ученые создали ткань для «умной» одежды

«Умную» ткань разработали исследователи Университета Китайской академии наук и Технологического института Джорджии, сообщает портал N+1.

Материал состоит из трех слоев — шелка, углеродных нанотрубок и нейлона. При прикосновении к ткани скапливаются противоположные заряды. Приближение и удаление руки от такого автономного «генератора» в нанотрубках образуется ток. Если в материале выделить специальные зоны-кнопки, то через прикосновение возможно управлять электронными приборами.

Такая ткань работает автономно и способна сохранить электрические свойства после двух тысяч изгибов и погружения в воду. Кроме того, материал пропускает воздух.