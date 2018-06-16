Загадочное исчезновение древнейшей цивилизации связано с пришельцами, считают уфологи

Ученые полагают, что странное исчезновение одной из древнейших известных нам цивилизаций еще более таинственное, чем казалось на первый взгляд.

Хараппская или Индская цивилизация появилась и развилась раньше двух других великих цивилизаций того времени, Древнего Египта и Мессопотамии. Период расцвета (3300 — 1300 гг. до нашей эры) позволил цивилизации захватить почти весь Индийский субконтинент. Затем начался внезапный упадок — раньше ученые полагали, что он связан с климатическими изменениями, но сейчас выяснились дополнительные, ранее неизвестные детали.

Оказалось, что в отличие от других древнейших цивилизаций Древнего Египта и Мессопотамии, неразрывно связанных с тремя реками, Нил, Тигр и Евфрат, Индская цивилизация вообще не зависела от водных артерий.