Россия и Франция договорились о совместных исследованиях Солнца

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент Национального центра космических исследований Франции Жан-Ив Лё Галль подписали соглашение о совместном освоении космоса. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«В соглашении стороны зафиксировали главные направления в области космической науки, в которых будет развиваться сотрудничество. Среди них — исследования Солнечной системы, физика Солнца и окружающая среда Земли, наука о жизни и материаловедение в условиях микрогравитации, астрономические исследования с использованием космических аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитрий Рогозин поблагодарил французских коллег за плодотворную встречу. «Подписанные сегодня документы, безусловно, важны. Но ещё важнее то, что в ходе этой встречи мы договорились, не откладывая в долгий ящик, ещё раз встретиться и провести глубокое исследование наиболее перспективных сфер приложения наших взаимных усилий», — отметил он.