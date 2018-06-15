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Россия и Франция договорились о совместных исследованиях Солнца
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Россия и Франция договорились о совместных исследованиях Солнца 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент Национального центра космических исследований Франции Жан-Ив Лё Галль подписали соглашение о совместном освоении космоса. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
«В соглашении стороны зафиксировали главные направления в области космической науки, в которых будет развиваться сотрудничество. Среди них — исследования Солнечной системы, физика Солнца и окружающая среда Земли, наука о жизни и материаловедение в условиях микрогравитации, астрономические исследования с использованием космических аппаратов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Дмитрий Рогозин поблагодарил французских коллег за плодотворную встречу. «Подписанные сегодня документы, безусловно, важны. Но ещё важнее то, что в ходе этой встречи мы договорились, не откладывая в долгий ящик, ещё раз встретиться и провести глубокое исследование наиболее перспективных сфер приложения наших взаимных усилий», — отметил он.
Ранее Роскосмос также подписал соглашение о сотрудничестве по проектам изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок с Национальной космической администрацией Китая.
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