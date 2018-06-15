«Машина судного дня» даст людям ключи к тайнам Вселенной

Большой адронный коллайдер хотят усовершенствовать, чтобы увидеть черную материю.

На границе Щвейцарии и Франции сегодня маленький праздник, и это совершенно не связано с футболом. Ученые-физики празднуют начало строительства нового комплекса Большого адронного коллайдера (БАК), который поможет сделать работу коллайдера эффективнее и познать мир элементарных частиц.

Глава проекта БАК на высокой светимости Лучио России рассказал «Звезде», что суть такой модернизации как раз в повышении светимости. Именно этот параметр влияет на частоту столкновений протонов.

«Мы хотим запустить усовершенствованный ускоритель в течение 10 лет. Суть модернизации — в повышении светимости. Это как если бы эта комната была освещена лампочкой в 100 ватт и внезапно включили бы лампочку в 1000 ватт», — рассказал он.

Задача коллайдера — разгонять частицы до скорости близкой к скорости света и сталкивать между собой. Результат этих столкновений поможет понять, как образовалась наша Вселенная.

Результаты работы коллайдера уже сейчас впечатляют — открыт бозон Хиггса, обнаружены необычные корреляции протонов, исследованы события рождения адронных струй и многое другое.

А после завершения модернизации физики надеятся найти частицы той самой черной материи. Именно она занимает большую часть нашей Галактики и не дает ей разлетаться.

Заведующий отделом экспериментальной физики высокий энергий НИИ Ядерной физики им Скобельцина МГУ им Ломоносова, профессор Эдуард Боос рассчитывает на то, что увеличение светимости откроет перед учеными новые горизонты.

«В следующем сеансе его работы с высокой светимостью будет набрано рекордное количество столкновений, которое раньше невозможно было себе предстваить и это позволит изучать редкие и очень редкие процессы», — рассказал он.

Машина (так его называют ученые), по сути своей, является самым большим, искусственно созданным вакуумом на Земле. В коллайдере поддерживается давление, примерно соответствующее вакууму у поверхности Луны. Он представляет из себя кольцо диаметром в 27 километров.

Коллейдер состоит из резонаторов и нескольких видов магнитов. Задача этого оборудования разогнать протоны (ядра свинца) до околосветовой скорости. А в процессе их перемещения корректировать траекторию их движения по коллайдеру. За секунду протоны успевают пролететь 27 километров больше 10 тысяч раз, и именно магниты позволяют им «вписаться в повороты». А вот если такой пучок протонов по каким-то причинам вылетит за границу траектории, то тут оборудование может серьезно пострадать. Кинетическая энергия протонов в пучке такая же, как у 120-тонного самосвала, который несется со скоростью 200 км/ч.