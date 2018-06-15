Ещё
Китайский лунный спутник сделал привлекательное фото Земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский лунный спутник сделал привлекательное фото Земли 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
В прошлом месяце китайский микроспутник Longjiang-2 вышел на орбиту Луны. Недавно он повернулся к Земле и сделал первые тестовые фотографии, которые выглядят просто отлично. Особенно привлекла фотография нашей планеты, частично закрытой тенью Луны.
Снимки были сделаны 28 мая благодаря камере, установку которой профинансировал принц из Саудовской Аравии. Эти фотографии в очередной раз показывают, насколько мал наш мир в сравнении с космосом.
21 мая спутник Longjiang-2 и его брат Longjiang-1 были запущены Китаем. Это очень компактные спутники размером со шкафчик камеры хранения и весом в 45 килограмм.
Оба спутника должны были выйти на орбиту Луны, но Longjiang-1 потерпел неудачу и затерялся в космосе. Longjiang-2 добрался до орбиты луны.
У спутника нет конкретной важной задачи. Он запущен в сопровождение кораблю Queqiao, который на данный момент находится в точке Лагранжа. Он является телекоммуникационным спутником, с помощью которого будут посылаться сигналы на Землю для предстоящей миссии CNSA Chang’e-4.
В рамках миссии Chang’e-4 на дальнюю сторону Луны будет отправлен посадочный модуль. Коммуникационный спутник нужен по той причине, что Луна блокирует сигналы в сторону Земли.
Hi-News.ru: последние новости
Инопланетный апокалипсис: а что другая цивилизация сделала бы с изменением климата? Насколько сложно покорить квантовую природу вещества? Шкура неубитого медведя: астрономы спорят над названием недоказанной планеты в Солнечной системе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов привел Пугачеву в бешенство131
Назван срок принятия повышения пенсионного возраста634
Боярский высказался о пенсионном возрасте1144
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина3
Захарову подловили на несуществующей фразе45
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение