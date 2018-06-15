Китайский лунный спутник сделал привлекательное фото Земли

В прошлом месяце китайский микроспутник Longjiang-2 вышел на орбиту Луны. Недавно он повернулся к Земле и сделал первые тестовые фотографии, которые выглядят просто отлично. Особенно привлекла фотография нашей планеты, частично закрытой тенью Луны.

Снимки были сделаны 28 мая благодаря камере, установку которой профинансировал принц из Саудовской Аравии . Эти фотографии в очередной раз показывают, насколько мал наш мир в сравнении с космосом.

21 мая спутник Longjiang-2 и его брат Longjiang-1 были запущены Китаем . Это очень компактные спутники размером со шкафчик камеры хранения и весом в 45 килограмм.

Оба спутника должны были выйти на орбиту Луны, но Longjiang-1 потерпел неудачу и затерялся в космосе. Longjiang-2 добрался до орбиты луны.

У спутника нет конкретной важной задачи. Он запущен в сопровождение кораблю Queqiao, который на данный момент находится в точке Лагранжа. Он является телекоммуникационным спутником, с помощью которого будут посылаться сигналы на Землю для предстоящей миссии CNSA Chang’e-4.

В рамках миссии Chang’e-4 на дальнюю сторону Луны будет отправлен посадочный модуль. Коммуникационный спутник нужен по той причине, что Луна блокирует сигналы в сторону Земли.