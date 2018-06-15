Найдена галактика, не изменившаяся со времен ранней Вселенной

Ученые заметили относительную красноту глобулярных кластеров в NGC 1277. Глобулярные кластеры — группы звезд, у которых обычно два цвета. Красные кластеры формируются при рождении галактики, находятся близко к ее центру и содержат высокие концентрации гелия. Синие кластеры — это кусочки малых галактик, со временем поглощенных более крупными. Крайне малое количество синих кластеров в NGC 1277 предполагает, что галактика практически не изменилась с момента своего формирования. В Млечном Пути есть как красные, так и синие скопления звезд, что обусловлено постоянным поглощением других галактик на пути.

NGC 1277 предоставляет ученым необычайную возможность узнать больше о природе молодых галактик, даже если ей самой уже 10 миллиардов лет. Согласно NASA , она находится на стадии «задержки в развитии».

«Я изучал глобулярные кластеры на протяжении долгого времени, но подобное увидел впервые, — рассказывает Бизли. — Это первый раз, когда в столь массивной галактике наблюдается так мало синих глобулярных кластеров».

Снимок галактики NGC 1277 телескопа Hubble / NASA/ESA/M. Beasley (Instituto de Astrofisica de Canarias)

Более того, NGC 1277 находится довольно близко — всего в 240 миллионах световых лет от нас, что делает открытие еще более ценным.

«Мы можем исследовать такие оригинальные галактики во всех подробностях, а также изучать условия ранней Вселенной», — говорит Трухильо.

Как уже упоминалось выше, NGC 1277 расположена в скоплении Персея. Там находятся свыше тысячи галактик, и некоторые из них, несомненно, меньше обнаруженной, но ученые считают, что найденный реликт движется слишком быстро — со скоростью три с лишним миллиона километров в час, — чтобы успевать поглощать проносящиеся мимо галактики. По размерам NGC 1277 — не более четверти от нашей галактики, но внутри нее вдвое больше звезд.

Бизли и Трухильно обнаружили десять других возможных реликтовых галактик, помимо NGC 1277. После запуска космического телескопа Джеймса Уэбба в 2019-м ученые надеются получить более точные снимки галактики и проследить движение ее глобулярных кластеров. Они также намереваются выяснить количество темной материи в этой галактике.