Ученые обнаружили лягушку в янтаре, которая жила 99 млн лет назад

Ученые обнаружили скелет древней лягушки в янтарной смоле, которая жила 99 миллионов лет назад, в середине мелового периода. Новый вид получил название Electrorana limoae. Об этом сообщил «Ридус».

«66 миллионов лет назад произошло мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее наземных динозавров и освободившее массу экологических ниш, которые быстро заполнили выжившие организмы», — пояснили специалисты.

По данным палеонтологов, около 66 миллионов лет назад лягушки обитали во влажных лесах. Самые старые образцы, которые также были найдены в янтаре, датируют 40 миллионами лет назад.