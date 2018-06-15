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Ученые обнаружили лягушку в янтаре, которая жила 99 млн лет назад
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Ученые обнаружили лягушку в янтаре, которая жила 99 млн лет назад 

360tv.ru 1 час назад
Ученые обнаружили скелет древней лягушки в янтарной смоле, которая жила 99 миллионов лет назад, в середине мелового периода. Новый вид получил название Electrorana limoae. Об этом сообщил «Ридус».
«66 миллионов лет назад произошло мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее наземных динозавров и освободившее массу экологических ниш, которые быстро заполнили выжившие организмы», — пояснили специалисты.
По данным палеонтологов, около 66 миллионов лет назад лягушки обитали во влажных лесах. Самые старые образцы, которые также были найдены в янтаре, датируют 40 миллионами лет назад.
14 июня на северном побережье Перу археологи раскопали останки более чем сотни детей. На захороненных останках нашли порезы на костях и смещенные ребра.
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