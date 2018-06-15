Дикие животные переходят к ночному образу жизни из-за людей

Ученые заметили, что животные, обитающие бок о бок с человеком, стали менять режим дня. Если раньше звери вели дневной образ жизни, то со временем он поменялся на ночной, чтобы меньше контактировать с людьми.

Животные, которым приходится часто встречаться с людьми, больше других подвержены вымиранию. Одни виды выбирают тактику скрываться, например, обитают в труднодоступных местах, а другие, кто не смог быстро перестроиться, подвергаются уничтожению.

Недавно ученые обнаружили еще один способ: некоторые животные полностью меняют свой режим, и предпочитают активничать по ночам, только чтобы не встречаться с человеком.

В новой работе специалисты проанализировали 76 научных работ, посвященных изучению суточной активности 62 видов млекопитающих средних и больших размеров, живущих на всех континентах.

Затем ученые сопоставили образ жизни животных и наличие крупных поселений или человеческой деятельности (охота, сельское хозяйство) недалеко от места проживания зверей.

Исследование показало, что в местностях, где человеческая деятельность особенно активна, животные прибегали к ночному образу жизни в 1,36 раз выше.

Например, если какие-то животные в естественных условиях делили свое время между ночью и днем пополам, 50/50, то с присутствием людей это отношение превращается в 32/68, причем наиболее заметен этот сдвиг для млекопитающих, которые ночью обычно спят, — объяснили ученые.

Особенно это заметно на примере с леопардами Центральной Африки. Животные, обитающие в незаселенных людьми областях, активны ночью лишь на 46%, а леопарды, живущие бок о бок с людьми, — на 93%.

У польских диких кабанов ситуация похожа: 48% при жизни в глухих лесах и до 90% ночной жизни — в населенной местности.

Ученые предполагают, что на такие кардинальные изменение животные пошли из-за людей. Причем не всегда причиной смены режима была охота или сельское хозяйство. Такая безвредная человеческая деятельность, как туризм или наблюдение дикой природы, тоже оказало влияние.

Например, на Аляске бурые медведи, за которыми часто наблюдают ученые и туристы, 76% всей своей активности оставляют на ночь, а животные, обитающие в национальных парках, на ночь выделяют лишь 33% активности.

Ученые опасаются, что такие изменения в жизни животных могут в будущем серьезно сказаться на всей популяции. Дневные и ночные экосистемы заметно различаются по составу и характеру, и сдвиг во времени можно сравнить со сменой места обитания.