Космический зонд сфотографировал астероид-пышку

Ученые получили новые фотографии астероида Рюгю, сделанные зондом «Хаябуса-2». На изображениях видно, что небесное тело напоминает по форме пышку или «пельмень», сообщает JAXA.

Зонд был запущен в космос в конце 2014 года. В настоящее время он продолжает сближение с Рюгю, сейчас расстояние между ними составляет 920 км. Конечная цель миссии — изучить астероид и забрать пробы с его поверхности. Благодаря этому исследователи смогут получить первые 100% «чистые» образцы первичной материи Солнечной системы.

Первые снимки, сделанные зондом, позволили лишь уточнить его местонахождение. Но более поздние фото оказались удачнее.

«Сейчас зонд находится на расстоянии в 920 километров от его поверхности, что позволило нам получить фотографию, на которой диаметр астероида составляет около 10 пикселей. Если судить по этому снимку, он похож по форме на пышку или данго, сладкие шарики из рисового теста, запеченные на палочке», — пояснили ученые.

«Хаябуса-2» должен вернуться на Землю в 2020 году, если все запланированные процедуры пройдут по плану. Сначала зонд всесторонне изучит структуру недр и рельеф астероида, затем сбросит на Рюгю взрывчатое вещество и соберет образовавшуюся пыль и гальку.

Интересно, что предшественник «Хаябусы-2», запущенный в 2003 году, стал единственным космическим аппаратом, совершившим посадку и взлет с объекта вне системы Земля-Луна. В 2005 году зонд «приземлился» на астероид Итакава, но забрать грунт не смог из-за технических проблем.

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