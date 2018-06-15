Ещё
Космический зонд сфотографировал астероид-пышку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван срок принятия повышения пенсионного возраста
Назван срок принятия повышения пенсионного возраста

Космический зонд сфотографировал астероид-пышку 

Мир24 2 часа назад
Ученые получили новые фотографии астероида Рюгю, сделанные зондом «Хаябуса-2». На изображениях видно, что небесное тело напоминает по форме пышку или «пельмень», сообщает JAXA.
Зонд был запущен в космос в конце 2014 года. В настоящее время он продолжает сближение с Рюгю, сейчас расстояние между ними составляет 920 км. Конечная цель миссии — изучить астероид и забрать пробы с его поверхности. Благодаря этому исследователи смогут получить первые 100% «чистые» образцы первичной материи Солнечной системы.
Первые снимки, сделанные зондом, позволили лишь уточнить его местонахождение. Но более поздние фото оказались удачнее.
«Сейчас зонд находится на расстоянии в 920 километров от его поверхности, что позволило нам получить фотографию, на которой диаметр астероида составляет около 10 пикселей. Если судить по этому снимку, он похож по форме на пышку или данго, сладкие шарики из рисового теста, запеченные на палочке», — пояснили ученые.
«Хаябуса-2» должен вернуться на Землю в 2020 году, если все запланированные процедуры пройдут по плану. Сначала зонд всесторонне изучит структуру недр и рельеф астероида, затем сбросит на Рюгю взрывчатое вещество и соберет образовавшуюся пыль и гальку.
Интересно, что предшественник «Хаябусы-2», запущенный в 2003 году, стал единственным космическим аппаратом, совершившим посадку и взлет с объекта вне системы Земля-Луна. В 2005 году зонд «приземлился» на астероид Итакава, но забрать грунт не смог из-за технических проблем.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
«Ядерная зима» и голод погубят десятки миллионов американцев Марсоход Opportunity перестал выходить на связь Голикова рассказала о порядке выхода на пенсию со следующего года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов привел Пугачеву в бешенство125
Боярский высказался о пенсионном возрасте983
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС420
США дали старт торговой войне с Китаем4
Поклонская выдвинула Трампу ультиматум302
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение