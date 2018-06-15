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Ученые построят обновленную версию Большого адронного коллайдера
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Ученые построят обновленную версию Большого адронного коллайдера 

Пятый канал 56 минут назад
Фото: Пятый канал
Инженеры ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) начали расширение тоннеля БАК (Большой адронный коллайдер) и постройку новых галерей и комплексов, которые повысят число сталкиваемых частиц в десять раз и позволят физикам искать следы самых редких событий в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что проект даст новые возможности для совершения открытий. Например, поможет точнее измерить свойства частиц, таких как бозон Хиггса, и понять, как работает Вселенная. По словам ученых, новая версия коллайдера поймает около 15 миллионов бозонов Хиггса. Это в пять раз больше, чем ему удалось найти в прошлом году.
В общей сложности на это обновление будет потрачено около миллиарда евро и примерно восемь лет работ.
Ранее Пятый канал сообщал, что Курчатовский институт получит деньги на строительство адронного коллайдера.
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