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В Перу установили связь геоглифов с космосом
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В Перу установили связь геоглифов с космосом 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
В Перу исследовательская миссия археологического проекта Лос Мортерос-Пампа де ла Салинас (Los Morteros-Pampa de las Salinas Archaeological Project) обнаружила три новых геоглифа, которые оказались изображениями космических созвездий.
Как сообщает Live Science, на такую мысль археологов натолкнула находка, сделанная в 1970-е годы. Тогда был обнаружен геоглиф в виде трезубца. Позднее было установлено, что он является изображением созвездия Южного Креста.
Вновь обнаруженные геоглифы тоже изображают созвездия, считают археологи. По их предположению, в древности эти конструкции использовались для проведения ритуальных церемоний.
Исследование показало, что геоглифы имели своеобразные ворота, через которые древние жители проходили внутрь изображений. Поэтому структуры так и назвали — «ворота в небо».
По мнению ученых, минимум пять геоглифов, выполненных в виде геометрических фигур, животных и растений, на самом деле являются изображениями различных созвездий. Причем возраст самого древнего из них оценивается примерно в шесть тысяч лет.
Всего же подобных конструкций могло быть создано не менее 20.
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